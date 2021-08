Un sac de billes de Joseph Joffo Granville, 19 octobre 2021, Granville.

Un Sac de billes est un récit humaniste et porteur d’espoir, qui dénonce, sans être pesant, ni revendicateur, ce qui en fait toute sa force et son intérêt. C’est aussi le parcours initiatique de deux frères, de 10 et 12 ans, qui se retrouvent dans l’obligation de traverser seuls la France (avec pour unique bagage deux musettes) pour fuir l’oppression, la discrimination, le racisme et échapper à la déportation.

Avec l’insouciance et la naïveté de l’enfance, ils vont se confronter à de nombreuses épreuves et situations dangereuses, qui les propulseront en seulement quelques mois dans le monde adulte.

Ce seul en scène haletant, nous happe grâce à l’interprétation poignante du comédien, remarquable tout au long du récit !

