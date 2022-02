Un sac de billes Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Un sac de billes Bergerac, 12 mars 2022, Bergerac. Un sac de billes Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac

2022-03-12 – 2022-03-12 Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet

Bergerac Dordogne Théâtre / tout public. Paris 1941. La capitale est occupée par l’armée allemande.

Joseph 10 ans et son frère Maurice, 12 ans, tentent de gagner la zone libre… Une aventure où l’ingéniosité et la débrouillardise deviennent une question de vie ou de mort.

Adapté du roman de Joseph Joffo, « Un sac de billes » est un véritable cri d’amour et d’espoir.

Un moment de théâtre porté par un comédien puissant. Nicolas Di Tullio

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac

