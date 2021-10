Un roi, un chat et un violon – David Lippe TNT – Terrain Neutre Théâtre, 20 décembre 2021, Nantes.

2021-12-20 du 20 au 24 décembre 2021

Horaire : 15:00 15:40

Gratuit : non 7 €Billetterie : 02 40 12 12 28 du 20 au 24 décembre 2021

Spectacle conté en théâtre de papier et musique / Jeune public. Un roi fait profiter son royaume des joies de la musique. Mais quand les murs s’effritent, que le le toit est percé et que les cheminées sont vides, il devient plus difficile de rêver et de s’amuser. Les comptables ont une solution. Joachim le chat, conseiller du roi, ne l’entend pas ainsi… Faudra-t-il se passer de musique ? Marionnettiste, metteur en scène et violoniste, David est un artiste touche à tout. Son spectacle est inspiré du livre pour enfant “Le Roi, le chat et le violon”, où il ajoute ses création papier, donnant vit aux décors et aux personnages de l’histoire. Inspiré par le conte de Christopher Hope et Yehudi Menuhin Conception et interprétation : David Lippe. Illustrations : William Lippe Extraits musicaux et des airs de violon interprétés sur scène de Telemann, De Lalande, Bach, Mozart, Grieg, Pernel Durée : 40 min. Public : à partir de 4 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com