Théâtre Astrée, le mardi 23 novembre à 19:19

Un collectionneur d’histoires raconte un fait divers survenu au siècle dernier. Des disparitions étranges ont lieu pendant les hivers dans un petit village de montagne. Dans une ambiance de brouillard et de neige, les taches de sang, seuls témoins des disparitions, créent une psychose de peur. Hormis ces traces rouges, « rien, rien que la neige vierge tout autour ». Le « collectionneur », tout à la fois conteur et acteur, prendra tour à tour la personnalité des différents protagonistes de cette sombre mais jubilatoire histoire de crimes bien singuliers. Un spectacle étrange, une œuvre d’ombre et de lumière n’excluant ni l’humour ni la poésie. **Espace 44** Adaptation et mise en scène : Daniel Geiger Interprète : André Sanfratello

Réservation conseillée. Tarifs : 12 € | 6 € | gratuit pour les étudiant.e.s et moins de 18 ans

2021-11-23T19:19:00 2021-11-23T21:00:00

