Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs, le samedi 4 juin à 17:15

Un beau moment pour découvrir Un roi sans divertissement, publié en 1947 par Jean Giono, l’un des plus grands romanciers du XXème siècle. Emilie Le Borgne, de la compagnie Le Théâtre dans la Forêt, vous embarquera dans une lecture à la fois sobre et pleine de vie. Public adulte. Sur inscription.

