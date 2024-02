UN ROBOT PAS COMME LES AUTRES COMEDIE DE RENNES Rennes, samedi 9 mars 2024.

Sur sa planète peuplée de robots, Petit Pistachio ne passe pas inaperçu, c’est le seul à avoir l’apparence d’un humain et à avoir un coeur.Tous les jours, à l’école, ses copains robots se moquent de lui. Alors qu’eux n’ont qu’une seule ambition : bien travailler et être les meilleurs. Petit Pistachio, lui, n’a qu’une envie : profiter de la vie, rire, danser, chanter, voyager. Un jour, n’en pouvant plus de subir toutes ces moqueries, il décide de s’enfuir et se retrouve par le plus grand des hasards sur notre belle planète Terre. Comment va-t-il réagir en vous voyant, vous qui lui ressemblez tant ? Quel accueil allez-vous lui réserver ? Quels conseils allez-vous lui donner ? Une chose est sûre, Petit Pistachio a hâte de vous rencontrer ! Un conte moderne basé sur l’imagination et la participation de vos enfants.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 15:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35