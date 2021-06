Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Un robot, comment ça robotte ? Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Un robot, comment ça robotte ? Les Étincelles du Palais de la découverte, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Paris. Un robot, comment ça robotte ?

du mercredi 21 juillet au dimanche 22 août à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 14 ans. Découvrons l’histoire des robots, de leur programmation pour effectuer une tâche en apparence simple (se déplacer), jusqu’aux dernières innovations telles que les robots mous ou la robotique en essaim… **Batiment**: – Salle 2 – Les étincelles du Palais de la découverte **Thèmes**: Informatique et sciences du numérique **Activités**: Exposés A partir de 14 ans. Capteurs, actionneurs, programme : découvrons comment fonctionnent les robots. Les Étincelles du Palais de la découverte Jardin Caroline Aigle, 186 rue Saint Charles, Paris Paris

2021-07-21T17:00:00 2021-07-21T18:00:00;2021-07-21T17:00:00 2021-07-21T18:00:00;2021-08-10T17:00:00 2021-08-10T18:00:00;2021-08-10T17:00:00 2021-08-10T18:00:00;2021-08-18T14:20:00 2021-08-18T15:20:00;2021-08-18T14:20:00 2021-08-18T15:20:00;2021-08-21T17:00:00 2021-08-21T18:00:00;2021-08-21T17:00:00 2021-08-21T18:00:00;2021-08-22T10:20:00 2021-08-22T11:20:00;2021-08-22T10:20:00 2021-08-22T11:20:00

Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse Jardin Caroline Aigle, 186 rue Saint Charles, Paris Ville Paris