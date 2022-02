Un robot, comment ça robotte ? Les Étincelles du Palais de la découverte, 26 juin 2021, Paris.

Un robot, comment ça robotte ?

du samedi 26 juin 2021 au mercredi 6 octobre 2021 à Les Étincelles du Palais de la découverte

[12 ans et +] Objets d’émerveillement et de spéculation depuis l’antiquité, ces machines conçues par l’homme, souvent à son image, ont fait l’objet de bien des histoires. Loin des mythes antiques et du complexe de Frankenstein, venez découvrir les robots face à face et interagir avec eux. Entre deux démonstrations du célèbre robot Nao de Softbank Robotics, découvrons les secrets du fonctionnement de ces appareils. Du fonctionnement simple de Spot, notre chien électrique à l’imitation du premier robot contemporain, jusqu’aux technologies complexes intégrées dans les robots modernes, nous comprendrons comment capteurs, programmes et actionneurs se combinent et se répondent pour mettre en marche les robots. Au delà des technologies actuelles, le futur des robots pourra être évoqué. Robotique en essaim, robots souples, matériaux adaptatifs, à quoi ressembleront les robots de demain, et quelle place auront-ils dans nos sociétés ?

[12 ans et +] Robots à roues ou humanoïdes, anciens ou modernes, venez les voir en action et comprendre comment ils fonctionnent et s’acquittent des tâches qui sont les leurs.

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T17:00:00 2021-06-26T18:00:00;2021-07-21T17:00:00 2021-07-21T18:00:00;2021-08-10T17:00:00 2021-08-10T18:00:00;2021-08-18T14:20:00 2021-08-18T15:20:00;2021-08-21T17:00:00 2021-08-21T18:00:00;2021-08-22T10:20:00 2021-08-22T11:20:00;2021-10-06T14:20:00 2021-10-06T15:20:00