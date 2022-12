Un risotto qui bat Etchebest HOBA Paris Catégories d’évènement: île de France

. payant Billetterie : 35€ + (frais de loc) Atelier mets-vin avec Stéphanie Lefebvre & Carole Gaillard Cuisiner un risotto digne de Top chef ! La cheffe Stéphanie Lefebvre, gagnante de l’émission Qui peut battre le chef Etchebest, vous invite à un atelier mets-vins.

Lors de cette soirée, vous apprendrez à cuisiner la recette du fameux risotto aux St Jacques qui lui a valu la victoire face au chef Philippe Etchebest. Et c’est peu dire, que ce chef étoilé et meilleur ouvrier de France n’est pas facile à battre en cuisine ! Elle s’associe à la sommelière Carole Gaillard, pour vous proposer une expérience gustative complète en travaillant sur l’accord du vin avec votre risotto. À propos des intervenantes : Carole Gaillard, sommelière freelance et fondatrice de Chais Elles, les femmes et le vin et Stéphanie Lefebvre, cheffe gagnante de l’émission Qui peut battre le chef Etchebest, académicienne nationale de cuisine et disciple d’Escoffier lient leurs savoir-faire pour une soirée culinaire de haut vol ! Billetterie : 35€ + (frais de loc)

Atelier pour tous les épicuriens curieux de 18 ans et plus HOBA c’est quoi ? HOBA est un lieu de vie dédié à l’alimentation durable & joyeuse, niché au cœur des 10 hectares du parc Martin Luther King (Paris 17e). Venez vous régaler en HO dans notre food court et vous cultiver en BA dans notre espace de programmation pluridisciplinaire qui accueille cours de cuisine & masterclass, rencontres, projections et animations autour d’un grand bar café central ! Vos papilles ne seront pas en reste avec notre food court haut en saveurs et bas en carbone. Venez y déguster les spécialités de nos 3 chefs·fes résidents·es Just Ramen : street food japonaise

Le Falaf : le talent n’a pas de frontière

Mouflet : le muffin anglais à la french HOBA 43 45 Rue Bernard Buffet 75017 Paris Contact : https://hoba.paris/evenement/un-risotto-qui-bat-etchebest/ 0981986755 jose@hoba.paris https://hoba.paris/evenement/un-risotto-qui-bat-etchebest/

