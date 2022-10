Un Retour de Fruit Rouge Caramélisé Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Un Retour de Fruit Rouge Caramélisé Périgueux, 16 octobre 2022, Périgueux. Un Retour de Fruit Rouge Caramélisé

8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

2022-10-16 – 2022-10-21 Périgueux

Dordogne Du 16 au 21 octobre Un Retour de Fruit Rouge Caramélisé

THÉÂTRE

Résidence de Création

Les 24 Compagnie Cette pièce de théâtre raconte un moment de vie, une soirée entre trois ami-e-s, une incompréhension du monde qui nous entoure, une révolte intérieure, un amour impossible, et tant d’autres choses encore qui enrichissent nos vies. Les 24 – Compagnie, c’est avant tout un couple d’artistes, auteur-trices, metteur-es en scène, comédien-nes, qui créent des spectacles de théâtre, d’art vivant. Artistes qui au gré de leurs rencontres, de leurs collaborations, s’entourent d’autres artistes. Du 16 au 21 octobre Un Retour de Fruit Rouge Caramélisé

THÉÂTRE

Résidence de Création

Les 24 Compagnie Cette pièce de théâtre raconte un moment de vie, une soirée entre trois ami-e-s, une incompréhension du monde qui nous entoure, une révolte intérieure, un amour impossible, et tant d’autres choses encore qui enrichissent nos vies. Les 24 – Compagnie, c’est avant tout un couple d’artistes, auteur-trices, metteur-es en scène, comédien-nes, qui créent des spectacles de théâtre, d’art vivant. Artistes qui au gré de leurs rencontres, de leurs collaborations, s’entourent d’autres artistes. +33 5 53 35 20 93 Paradis

Périgueux

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Périgueux Adresse 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne Ville Périgueux lieuville Périgueux Departement Dordogne

Périgueux Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/

Un Retour de Fruit Rouge Caramélisé Périgueux 2022-10-16 was last modified: by Un Retour de Fruit Rouge Caramélisé Périgueux Périgueux 16 octobre 2022 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne Dordogne Périgueux

Périgueux Dordogne