Un Requiem Allemand / Johannes Brahms Eglise Saint Germain des Prés, 11 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 20h30 à 22h

payant

Version pour chœur et orchestre de chambre. L’Ensemble vocal de l’Ecole Polytechnique accompagné par l’Orchestre Via Luce interprètent le Requiem de Brahms dans sa version chambre arrangée par Joachim Linckelmann, le 11 décembre prochain en l’Eglise Saint-Germain-des-Prés, merveille architecturale de style roman à Paris. Concerts -> Classique Eglise Saint Germain des Prés 3 Place Saint-Germain des Prés Paris 75006

4 : Saint-Germain-des-Près (56m) 10 : Mabillon (153m)

Contact :Via Luce https://www.vialuce.fr/ https://www.facebook.com/events/592794925188405?ref=newsfeed

2021-12-11T20:30:00+01:00_2021-12-11T22:00:00+01:00

