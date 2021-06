Un repas de famille Point animation Carriet, 20 août 2021-20 août 2021, Lormont.

Un repas de famille

Point animation Carriet, le vendredi 20 août à 12:00

Avec le soutien de Conseil Départemental de la Gironde (33), du service culturel de la ville d’Eysines (33) et Bordeaux Métropole (33) La compagnie « 16 ans d’écart » vous convie à son grand repas de famille. Ses membres un peu loufoques, extravagants et burlesques vous accueillent pour cet événement en toute convivialité et simplicité, qu’ils ne rateraient pour rien au monde ! Devenez, vous aussi un membre à part entière, oncles, tantes, cousins afin d’échanger et de débattre sur le devenir de cette tribu. Entre joies, disputes, retrouvailles, souvenirs, rigolades, rancunes, anecdotes et maladresses venez intégrer le temps d’un repas cette famille haute en couleur ! [https://compagnie-16ansdecart.com/](https://compagnie-16ansdecart.com/)

Entrée libre

Pique-nique théâtralisé proposé par la compagnie 16 ans d’écart, dans le cadre de l’Eté Métropolitain et de Bel été.

Point animation Carriet Rue des Glaïeuls 33310 Lormont Lormont Carriet Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-20T12:00:00 2021-08-20T15:00:00