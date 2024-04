Un repas dansant organisé par la Ville pour les Séniors Casino Barrière Ouistreham Ouistreham, mercredi 17 avril 2024.

Un repas dansant organisé par la Ville pour les Séniors Casino Barrière Ouistreham Ouistreham Calvados

Mercredi

Comme chaque année, le Conseil Municipal et le CCAS invitent les Séniors âgés de 70 ans et plus autour d’un déjeuner dansant au Casino Barrière Ouistreham pour partager un moment de convivialité. Pour ceux qui ne souhaitent ou ne peuvent pas participer à ce repas, il est possible de choisir de recevoir un colis gourmand à leur domicile ou un almanach Notre temps.

Chaque sénior se verra donc proposer 3 options

Option 1 Déjeuner dansant au Casino Barrière Ouistreham

Pour s’inscrire au déjeuner dansant, contactez la Mairie au 02 31 97 73 25 avant le 5 avril 2024.

Plusieurs dates proposées 17 avril, 18 avril, 14 mai, 15 mai ou 16 mai.

À 12h au Casino Barrière Ouistreham

Participation conjoint de 70 ans 50 €

Option 2 Recevoir un colis gourmand

Pour recevoir un colis gourmand, remplir le coupon-réponse du carton d’invitation reçu et le remettre, avant le 5 avril 2024, à l’accueil de la Mairie.

Option 3 Recevoir un almanach Notre temps édition 2025

Pour recevoir votre almanach, remplir le coupon-réponse du carton d’invitation reçu et le remettre, avant le 5 avril 2024, à l’accueil de la Mairie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 12:00:00

fin : 2024-04-18

Casino Barrière Ouistreham 51 Place Alfred Thomas

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

L’événement Un repas dansant organisé par la Ville pour les Séniors Ouistreham a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Caen la Mer