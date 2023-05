Un rendez-vous fantasque : les ateliers pataphysiques du Musée Carnavalet ! Orangerie du musée Carnavalet – Histoire de Paris, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 14h30 à 17h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Inscription sur place

Participez à un « ouvroir », c’est-à-dire un atelier créatif pataphysique le temps d’un après-midi pas comme les autres !

Philippe Starck au musée Carnavalet, une exposition exceptionnelle !

« Philippe Starck. Paris est pataphysique. »

Jusqu’au 27 aout le musée Carnavalet-Histoire de Paris, vous propose une exposition exceptionnelle dédiée au designeur parisien Philippe Starck.

« Paris est pataphysique. » est un itinéraire qui chemine entre espaces publics et sites touristiques (la Tour Eiffel, le canal Saint-Martin, le parc de la Villette), lieux de pouvoir (Palais de l’Élysée), et espaces de sociabilités (la boîte de nuit des Bains-Douches, le restaurant Caffè Stern…) avec le recours aux explications imaginaires et décalées de la pataphysique qui désigne la science des solutions imaginaires. Dans le cadre de cette exposition pas comme les autres, le musée vous propose des ateliers, visites et contes et une programmation culturelle inattendue.

Une expérience fantasque !



ATELIERS CRÉATIFS : La pataphysique et Paris

Issus de la pataphysique, les « ouvroirs » sont des espaces de création organisés autour d’un défi : créer à partir de contraintes.

Pour découvrir cette forme spécifique de créativité trois ateliers OU-X-PO sont organisés autour de Paris, ses monuments et son histoire :

Ou-li-po : atelier de création littéraire

En atelier d’écriture, en suivant certaines contraintes et consignes de forme ou de contenu, vous produirez individuellement ou de manière collective des textes sur le thème de Paris.

Ou-tra-po : atelier de création théâtrale

Venez jouer avec les textes de grands auteurs parisiens et déclamer le règlement du musée. Lors du chantier phonique vous expérimenterez le pouvoir de votre voix en relevant les défis les plus inattendus

Ou-pein-po : atelier de création plastique

A partir d’images d’œuvres découpées en bandelettes recomposez les monuments parisiens. Redoublements, soustractions, décalages, inversions, croisements etc. sont autant d’opérations simples qui vous permettront de faire naître de nouvelles images, étranges, comiques, effrayantes ou poétiques et, bien sûr, éminemment ‘pataphysiques.

Ateliers de 14h30 à 16h30

Restitutions de 16h30 à 17h30

Le musée Carnavalet-Histoire de Paris

Le musée Carnavalet – Histoire de Paris expose dans son parcours plus de 3 800 œuvres et décors de la préhistoire à nos jours. Peintures, sculptures, maquettes, enseignes, dessins, gravures, affiches, médailles et monnaies, objets d’histoire et de mémoire, photographies, boiseries, décors et pièces de mobilier… se complètent pour former une histoire et une mémoire de la capitale, au caractère unique.

Orangerie du musée Carnavalet – Histoire de Paris 14 rue Payenne 75003 Paris

Contact :

Musée Carnavalet