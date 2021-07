Un regard vers les Balkans Conservatoire Maurice Ravel de Villemomble, 16 octobre 2021, Villemomble.

Concert : « Un regard vers les Balkans » par le groupe Rumelaj ————————————————————– ### Le groupe La tentation est forte, en se tournant vers l’Est : ses rythmes, ses polyphonies, ses couleurs, une atmosphère frénétique et poétique à la fois… Les musiciens nous emmènent dans leurs valises, pour une interprétation à la fois traditionnelle et personnelle des airs des Balkans. Rumelaj (roumelaï) est né en 2014 d’une rencontre entre six musiciens passionnés de musiques traditionnelles. Le groupe se produit régulièrement en salle et dans les festivals, à Paris et en Province. Sa participation au Festival International de Harpe à Dinan a été remarquée. ### Ecouter [[https://www.youtube.com/channel/UCPYHhATs3bthdvT4cbvHE-Q](https://www.youtube.com/channel/UCPYHhATs3bthdvT4cbvHE-Q)](https://www.youtube.com/channel/UCPYHhATs3bthdvT4cbvHE-Q) ### Les musiciens Giliane Basch (violon) Eric Brongniart (flûte) Florence de Faucher (harpe) Guillaume Fischer (basse) Neşet Kutas (percussions) Véronique Lenne (accordéon) Marie Tahon (clarinette) ### Contacts [[rumelajofficiel@gmail.com](mailto:rumelajofficiel@gmail.com)](mailto:rumelajofficiel@gmail.com) [[https://www.facebook.com/RumelajOfficiel/](https://www.facebook.com/RumelajOfficiel/)](https://www.facebook.com/RumelajOfficiel/) [[http://rumelajofficiel.wordpress.com/](http://rumelajofficiel.wordpress.com/)](http://rumelajofficiel.wordpress.com/)

10 euros sur réservation à partir du 25 Septembre 2021

Conservatoire Maurice Ravel de Villemomble 97 Grande Rue, 93250 Villemomble



