Wœrth Bas-Rhin EUR À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la collection d’un des membres de l’association du Musée de la Bataille. [JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE] Valorisation d’une collection d’un des membres de l’association du Musée de la Bataille. +33 3 88 09 40 96 À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la collection d’un des membres de l’association du Musée de la Bataille. Wœrth

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

