Un regard dans l'atelier Jutta Behr-Schaeidt Bijoux 2021-08-01 10:00:00 – 2021-08-31 19:00:00 Office de Tourisme de la Côte de Granit 2 quai d'Aiguillon

Lannion Côtes d'Armor

Exposition de photos du travail en cours, des processus de conception et de pièces finalisées de cet atelier de créatrice situé dans une ancienne imprimerie à Lannion.Photos prises par Kurios Illustrateur. contact@jutta-behr.com +33 6 10 70 27 44 http://www.jutta-behr.com/

