UN REFUGE LPO EN PAYS DE RETZ Chaumes-en-Retz, samedi 2 mars 2024.

Vous aimez la nature et l’environnement ? Connaissez-vous Chaumes-en-Retz ? Commune située entre le bocage et le Marais Breton, c’est un lieu idéal où s’épanouit la nature…

Philippe Brisemeur, membre de la LPO 44, vous propose de découvrir une ancienne ferme devenue refuge LPO pour les animaux et les oiseaux…

Pratique

Rendez-vous à 10h

Lieu de la sortie communiqué à l’inscription

Ouvert à toutes et à tous

Places limités à 12 personnes, réservations conseillées par mail à philippe.brisemeur@lpo.fr

Sortie gratuite

Retrouvez le programme des sorties 2024 de la LPO de Loire Atlantique ici

Retrouvez ic tous les évènements programmés à Chaumues-en-Retz .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-02 10:00:00

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire philippe.brisemeur@lpo.fr

L’événement UN REFUGE LPO EN PAYS DE RETZ Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2024-02-09 par eSPRIT Pays de la Loire