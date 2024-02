Un récital de piano à l’Eglise de Saint Martin à Vaudry. Vaudry Vire Normandie, dimanche 24 mars 2024.

Un récital de piano à l’Eglise de Saint Martin à Vaudry. Vaudry Vire Normandie Calvados

Formé au conservatoire National Supérieur de Paris, Alexandre Lory est lauréat de la fondation Banque Populaire et du Mécénat Musical Société Générale.

Titulaire de nombreuses récompenses, il remporte notamment en 2017 le 1er prix Liszt du Concours International de Piano de Brest et le 1er prix du Concours International Società Umanitaria de Milan. Il est aussi en 2018 l’un des gagnants de l’IKIF Artist Recognition Scholarship Award de New York. Comme soliste ou comme chambriste, il est invité dans de prestigieux festivals tant en France qu’à l’étranger.

Alexandre Lory est un pianiste aux multiples talents et un artiste d’une sensibilité profondément authentique. Il fait partie de ces jeunes musiciens en pleine ascension.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 17:00:00

fin : 2024-03-24

Vaudry Eglise Saint Martin

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie lesmusicalesdubocage@gmail.com

