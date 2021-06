Un rameau sortira – par la Compagnie Hallet Eghayan Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Antoine-l'Abbaye.

Un rameau sortira – par la Compagnie Hallet Eghayan ————————————————— ### Spectacle inaugural de l’exposition « La forêt, un Moyen Âge enchanté ? » (4 juillet – 11 novembre 2021) Aboutissement d’un travail de création entamé en 2018 et ponctué de résidences artistiques à Saint-Antoine-l’Abbaye, le spectacle Un rameau sortira célèbre à la fois l’histoire de l’ordre des hospitaliers et la danse contemporaine. La Compagnie Hallet Eghayan a travaillé à la création de ce nouveau spectacle à l’invitation du Département de l’Isère dans le cadre de la programmation du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye. Cette création a l’ambition de traduire par le corps et le mouvement une interprétation entre Orient et Occident l’histoire particulière de l’Ordre des hospitaliers de Saint-Antoine. Empruntant parfois les sentiers du saint tutélaire, Antoine au désert, le spectacle développe également un langage chorégraphique autour du soin pratiqué par ces moines-guérisseurs qui, durant tout le Moyen Âge ont apaisé les foules atteintes du Mal des Ardents. Pièce chorégraphique en trois actes, Un rameau sortira est une création originale qui se nourrit à la fois d’art et de sciences, signe de la collaboration fructueuse entre la Compagnie et le musée. _« Si les chemins d’Antoine éclairent nos âmes, les chemins des antonins soignent nos âmes et nos corps. D’Orient en Occident, les antonins sont le socle de notre spiritualité, base de nos savoirs médicaux. Ils fondent des hôpitaux, creusent les racines des connaissances botaniques, ouvrent des générations à une vie de charité et de compassion par les prières et la pratique de nos premières sciences médicales. »_ Michel Hallet Eghayan Depuis 42 ans, la Compagnie poursuit son exploration sensible du corps en mouvement par le biais de nombreuses pièces chorégraphiques. Basée à Lyon, elle a été fondée par Michel Hallet Eghayan, élève de Merce Cunningham à New York et cofondateur de la Maison de la Danse à Lyon. Chorégraphie et conception artistique Michel Hallet Eghayan Conseillère scientifique : Géraldine Mocellin, directrice du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Danseuses : Margot Bain, Ina Cadet-Petit, Emilie Eckly, Charlotte Philippe, Anne-Sophie Seguin, Justine Tourillon Musiques : Gustav Mahler, Guia Kantcheli, Tigran Hamasyan, Fabrice Jünger Lumières : Samuel Hubert Costumes : Handysoie Diffusion : Thierry Rollet, Bruno Miachon Communication : Marion Morat / Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Administration : Isabelle Lacroix La représentation aura lieu dans le jardin de la Maison abbatiale. Accès par le parvis de l’église abbatiale. [FR Un rameau sortira – Création 2021 en cours. Cie Hallet Eghayan](https://www.youtube.com/watch?v=NXXwnyyvlOU)

Gratuit, dans la limite des places disponibles. Sur réservation. Les conditions d’accueil sont adaptées à la situation sanitaire et pourront évoluer en fonction des directives gouvernementales.

Création originale de la Compagnie Hallet Eghayan, cette pièce chorégraphique en trois actes célèbre à la fois l’ordre des hospitaliers de Saint-Antoine et la danse contemporaine.

