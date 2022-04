Un rallye européen à Saint-Brieuc Auberge de Jeunesse de Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ce rallye européen est organisé à Saint-Brieuc par la Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor . **Au programme** : des rencontres, des temps d’interconnaissance, des échanges avec les volontaires européens et volontaires en service civique, des réponses à trouver en équipe sur différents sujets liés à l’Europe ! Rendez-vous le **vendredi 20 mai de 14h à 18h** à l’Auberge de Jeunesse de Saint-Brieuc, rue de la ville Guyomard.

Ce rallye européen est l’occasion de découvrir les pays partenaires de l’Union européenne. Auberge de Jeunesse de Saint-Brieuc rue de la ville guyomard saint-brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

