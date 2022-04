Un rallye, ça vous dit ?

2022-07-13 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-13 14:30:00 14:30:00 À l’aide d’énigmes et d’indices, en famille ou entre amis, partez à pied à la découverte du parc-musée et du patrimoine naturel et artisanal de Saint-Michel-de-Montjoie. Les départs auront lieu à partir de 11h, et jusqu’à 14h30.

dernière mise à jour : 2022-04-24

