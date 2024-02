Un quintet jazz pour « A free expérience » Le Clos des Fées à Paluel Paluel, samedi 17 février 2024.

Un quintet jazz pour « A free expérience » Le Clos des Fées à Paluel Paluel Samedi 17 février, 18h30

Pour son 3ème « Début de soirée », le Clos des Fées a convié un Quintet de musiciens de jazz, tous dotés d'une belle réputation Samedi 17 février, 18h30

Pour le troisième rendez-vous de sa série « Début de soirée », le Clos des Fées a convié un Quintet rassemblant des musiciens de jazz, sont tous dotés d’une belle réputation qu’il s’agisse de Sébastien Souchois (sax alto et baryton), Quentin Ghomari (trompette et bugle), Jérémie Piazza (percussions), Bernard Cochin (contrebasse) et de Nicolas Noël, talentueux pianiste s’il convient encore de le rappeler au public du Clos.

De générations différentes, ce « club des cinq » a connu de multiples occasions de se côtoyer au sein de formations, qu’elles soient jazz ou rock. Leurs multiples aventures artistiques communes font qu’aujourd’hui, leur connivence les conduit à s’aventurer dans un concert revendiqué comme libre promettant un savant mélange de couleurs, allant du jazz à la world en passant par le contemporain.

À Paluel, le public doit s’attendre à un véritable décollage musical depuis les origines du Free, lors des années 60 aux Etats-Unis, pour arriver au swing d’Outre-Atlantique après avoir survolé un répertoire des grands thèmes sur des ambiances contrastées.

Propices à la rencontre, les Débuts de soirée du Clos des Fées accueillent le public, possiblement autour d’un verre, dans une ambiance proche des clubs de jazz. Avec comme de coutume à Paluel, la gratuité des concerts. Notons d’ores et déjà que Nicolas Noël se produira de nouveau ici, le samedi 23 mars. Cette fois, il sera accompagné du contrebassiste Jean-Michel Charbonnel dans une formule duo.

Quintet « A free experience »– Samedi 17 février – 18h30. Ouverture du bar dès 18h. Spectacle gratuit mais réservation nécessaire. Renseignements sur : www.leclosdesfees-village.fr. Hameau de Conteville, 24 chemin des falaises, 76450 Paluel. T. 02 35 99 25 46 – accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

Le Clos des Fées à Paluel 24, chemin des Falaises 76450 PALUEL Paluel 76450 Seine-Maritime