L’Université Paris-Saclay, l’École normale supérieure Paris-Saclay, l’Opéra national de Paris et l’AROP présentent concert et dialogue exceptionnels sur le plateau de Saclay pour marquer la Journée internationale des droits des femmes. Un quatuor de musiciennes de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris interprète un programme conçu pour l’occasion. Suit une discussion avec les étudiants et étudiantes de l’Université Paris-Saclay et de l’ENS Paris-Saclay sur la place des femmes dans les arts et les sciences. **PROGRAMME**

Quatuor de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris * **Fanny Mendelssohn – Romance, extrait du Quatuor à cordes en mi bémol majeur**

* **Félix Mendelssohn – Scherzo en la mineur, extrait des Quatre pièces pour quatuor, opus 81**

* **Maurice Ravel – Quatuor à cordes en fa majeur** **Lise Martel,** troisième violon solo de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris

**Louise Salmona**, violon tuttiste de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris

**Marion Duchesne,** troisième alto solo de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris

**Tatjana Uhde**, deuxième violoncelle solo de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris Rencontre avec les étudiants et étudiantes de l’Université Paris-Saclay, de l’École normale supérieure Paris-Saclay

Lundi 8 mars 2021 à 16h Concert en live : Quatuor de musiciennes de l’Orchestre national de l’Opéra de Paris Rencontre à la Scène de recherche avec les étudiant·es Le programme est retransmis de la Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay.

Concert et dialogue exceptionnels sur le plateau de Saclay pour marquer la Journée internationale des droits des femmes. ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon

2021-03-09T11:00:00 2021-03-09T12:00:00

