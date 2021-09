Un quartier aux origines du logement social à Bordeaux Cité Carreire, 18 septembre 2021, Bordeaux.

Cité Carreire, le samedi 18 septembre à 10:00

### Avec aquitanis et Yves Simone, visitez la cité Carreire, cité ouvrière parmi les premières édifiées à Bordeaux dans l’Entre-deux-guerres par J. d’Welles et juste réhabilitée. Aquitanis, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole, vous invite à remonter le temps avec Yves Simone en visitant la cité Carreire, située entre le site hospitalier et les vignobles des Carmes Haut-Brion. La cité Carreire est construite entre 1931 et 1932, par l’architecte de l’office (et de la Ville de Bordeaux) Jacques d’Welles. Il y poursuit son travail de conception de modèles de logements à la fois traditionnels et modernes. Ces 82 habitations à bon marché, saines, confortables et coquettes, sont destinées aux familles nombreuses et modestes, souvent ouvrières. Une supplémentaire a été édifiée à proximité, dont la vocation devrait vous surprendre. Un indice, elle est appelée la Maison du jeune ménage.

Gratuit. Réservation obligatoire. Visites guidées à 10h00 ou à 11h30. durée : 1h15 environ.

Cité Carreire Rue Paul Quinsac, 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00