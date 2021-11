Étréchy Collège Le Roussay Essonne, Étréchy Un quart d’heure de lecture pour tous ! Collège Le Roussay Étréchy Catégories d’évènement: Essonne

du jeudi 20 janvier 2022 au vendredi 21 janvier 2022 à Collège Le Roussay Seuls les élèves du collège Le Roussay peuvent participer à cet événement.

Sur les deux journées du 20 et 21 janvier, toutes les personnes dans le collège sont invitées à prendre un livre et à lire 15 minutes. Collège Le Roussay Avenue Foch 91580 Etréchy Étréchy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T08:30:00 2022-01-20T17:00:00;2022-01-21T08:30:00 2022-01-21T17:00:00

