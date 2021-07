Longwy Le Puits de Siège Longwy, Meurthe-et-Moselle Un puits du XVIIe siècle à l’architecture finement dessinée Le Puits de Siège Longwy Catégories d’évènement: Longwy

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Puits de Siège Gratuit. Entrée libre.

Des cinq puits creusés entre 1679 et 1690, il est le seul à tenir encore debout ! Découvrez ce lieu et l’exposition des artistes Marie-Christine Veltri-Ory (peinture) et Michel Rion (photographie). Le Puits de Siège Place Darche, 54400 Longwy Longwy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T19:00:00

