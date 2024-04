UN P’TIT TOUR EN FRANCE STUDIO 55 Toulouse, jeudi 25 avril 2024.

Comédie à sketchs.

Au programme sketchs inédits, nouvelles chansons, interaction, joie et rigolade à tous les étages ! Alors n’hésitez pas, venez embarquer avec nous pour un p’tit tour en France !

On peut voir le 3ème opus sans avoir vu les 2 premiers, et inversement. 2020 20 EUR.

Début : 2024-04-25 20:30:00

fin : 2024-04-25 21:50:00

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie hello@studio-55.fr

