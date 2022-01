Un p’tit rien du tout Bibliothèque Les Jacobins, 23 février 2022, Fleury-les-Aubrais.

Un p’tit rien du tout

le mercredi 23 février à Bibliothèque Les Jacobins

Au tout début, il y avait « Tout ». « Tout » était plein de bonheur, il chantait, il dansait. Il était toujours tout seul. Un jour pour partager son bonheur, il créa des petits soleils et des petites lunes. C’est ainsi que commença l’aventure des «P’tits Rien du Tout» que nous sommes, au milieu de l’univers qui est pour chacun de nous un grand mystère. Oh ! Qu’il est difficile de comprendre et de découvrir notre vaste monde sans s’y perdre. Mais toi, p’tit rien du tout, toi qui est sans savoir, tu sens bien que c’est dans ton cœur que se trouve la lumière. Avec beaucoup de p’tits riens du tout on fait Tout. Alors ? On se donne rendez-vous ! _En 1982, Bruno Walerski fut un des fondateurs de la compagnie orléanaise Dis Raconte. Il est à la fois conteur et musicien. Sa formation musicale et son intérêt pour la tradition orale l’ont amené à raconter ses histoires avec son accordéon ou d’autres instruments. Bruno nous prouve que le conte peut être proposé dès la petite enfance pour éveiller les oreilles des tout-petits._

Entrée gratuite sur réservation

Spectacle de contes pour les 0 – 3 ans par Bruno Walerski – Cie Dis Raconte

Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T16:30:00 2022-02-23T17:00:00;2022-02-23T17:30:00 2022-02-23T18:00:00