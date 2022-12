UN P’TIT POIS SUR LA CONSCIENCE – SAINT-MARTIN-DU-BOIS Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu

UN P’TIT POIS SUR LA CONSCIENCE – SAINT-MARTIN-DU-BOIS Segré-en-Anjou Bleu, 5 mars 2023, Segré-en-Anjou Bleu . UN P’TIT POIS SUR LA CONSCIENCE – SAINT-MARTIN-DU-BOIS Saint-Martin-du-Bois Salle des Loisirs Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Salle des Loisirs Saint-Martin-du-Bois

2023-03-05 – 2023-03-05

Salle des Loisirs Saint-Martin-du-Bois

Segré-en-Anjou Bleu

Maine-et-Loire Plus de détails à venir. Un p’tit pois sur la conscience proposé par la troupe Thalie, le +33 2 41 61 36 45 Salle des Loisirs Saint-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu Autres Lieu Segré-en-Anjou Bleu Adresse Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Salle des Loisirs Saint-Martin-du-Bois Ville Segré-en-Anjou Bleu lieuville Salle des Loisirs Saint-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu Departement Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/segre-en-anjou-bleu/

UN P’TIT POIS SUR LA CONSCIENCE – SAINT-MARTIN-DU-BOIS Segré-en-Anjou Bleu 2023-03-05 was last modified: by UN P’TIT POIS SUR LA CONSCIENCE – SAINT-MARTIN-DU-BOIS Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu 5 mars 2023 maine-et-loire Saint-Martin-du-Bois Salle des Loisirs Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire