Le 3C Café culturel citoyen, le samedi 12 juin à 20:30

Irrévérence et poésie. Liberté et amitié. Amour et décompte des cons. C’est ce que nous allons chercher en écoutant Georges Brassens. Un p’tit coin de parapluie maniant le français, la mouette ou l’arbre (avec une nette préférence pour l’acajou) vous propose de redécouvrir, sans pipe et sans moustache, tous ses bons mots, ses refrains obsédants. Des dessins réalisés en direct illustrent le baiser d’une maîtresse, d’un chat, d’un auvergnat ou encore d’un orage adultère… Pour plus d’infos : [http://cafeculturelcitoyen.org/](http://cafeculturelcitoyen.org/) [http://unpetitcoindeparapluie.fr/#Accueil](http://unpetitcoindeparapluie.fr/#Accueil) Pour écouter : [https://soundcloud.com/user-723819188-587060630](https://soundcloud.com/user-723819188-587060630)

Entrée libre

2021-06-12T20:30:00 2021-06-12T22:30:00

