Visite du jardin : un p’tit coin de charme Un ptit coin de charme, 2 juin 2023, Velars-sur-Ouche. Visite du jardin : un p’tit coin de charme 2 – 4 juin Un ptit coin de charme Gratuit – 18 ans | 4€ au profit de l’association « Jardins et Santé » C’est effectivement un p’tit coin de charme qui se trouve à Velars -sur -Ouche, village convoité par les citadins en mal de verdure, qui accueillera les visiteurs qui auront grimpé la rue de la Charme au centre du village.

Sur une surface de 1 000 m², à flanc de coteau, se nichent une maison principale, une petite maison d’hôtes, un poulailler et une cabane pour enfants dont le style ravira petits et grands !

Et tout cela, sur des terrasses fleuries au milieu desquelles les découvertes de brocante ont tout naturellement trouvé leur place.

Si les poulettes ont droit à un parcours de santé et à un poulailler stylé, les visiteurs, eux, admireront clématites et rosiers aux noms poétiques. Un ptit coin de charme 14 rue de la Charme 21370 Velars sur Ouche Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 0630202416

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 jardin vivaces ©Morey

Détails Catégories d'Évènement: Côte-d'Or, Velars-sur-Ouche Autres Lieu Un ptit coin de charme Adresse 14 rue de la Charme 21370 Velars sur Ouche Ville Velars-sur-Ouche

