Un printemps SPORTS DE PLAGE. Gîte la Fourmiliere Lisbourg, samedi 20 avril 2024.

Un printemps SPORTS DE PLAGE. dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 20 et 27 avril Gîte la Fourmiliere Tarif de 20€ pour les participants éligibles; Tarif de 720€ pour les participants non éligibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T11:00:00+02:00 – 2024-04-20T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T11:30:00+02:00 – 2024-04-27T12:00:00+02:00

Jade propose un séjour sportif sur les vacances d’avril 2024

les ados de 10 à 17 ans, pourront découvrir des activités nautiques, sportives, de découverte de la faune et la flore locale, et participer aux animations proposées par l’équipe.

Ils pourront découvrir les joies de la nature et du sport, dans un environnement naturel, à travers des activités ludiques et adaptés à leurs âges.

Les activités prévues seront du chars à voile, planche à voile …

Elles seront encadrées par des animateurs qualifiés.

Le séjour sera rythmé par différents temps de vie en collectivité, de découvertes et de promenades, dans un cadre naturel exceptionnel.

Gîte la Fourmiliere rue des fourmis Lisbourg 62134 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0344280930 »}, {« type »: « email », « value »: « serviceactionanimationjade@yahoo.fr »}]

sport nature