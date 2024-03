Un Printemps Musical Halle de la Machine Toulouse, samedi 6 avril 2024.

Un Printemps Musical Temps forts en musique de la programmation de printemps de la Halle de La Machine : « Printemps 2024… feu ! » 6 – 26 avril Halle de la Machine Événements compris dans le billet d’entrée de la Halle de La Machine : de 5,80€ à 11,60€

Quand le printemps est « la« , l’expérience de La Machine se décline en musique. À l’heure où la nature se remet à chanter, rendez-vous à la Halle de la Machine pour une visite plus music’Halle que jamais…

Halle-en-Voix

Samedi 6 avril et dimanche 7 avril de 10h à 18h, avec le chœur des ateliers sonores et Mino Malan

Deux jours durant, avec les 80 chanteurs et chanteuses du Chœur des Ateliers Sonores. Âgés de 7 à 77 ans, et tous animé du même groove vocal, ils investissent la Halle de la Machine, sous la direction entraînante du compositeur et chef d’orchestre de la Compagnie La Machine, Mino Malan.

La Symphonie Mécanique, le clip

Samedi 6 avril à 17h30 dans la salle du Balcon

Au printemps dernier, sur la Piste des Géants, l’inimitable Symphonie Mécanique faisait battre les cœurs au rythme de la Centrale Batterie. Mino Malan en chef d’orchestre menait à 360° l’Orchestre symphonique et les impressionnantes Machines à Musique.

Samedi 6 avril, les visiteurs de la Halle de la Machine sont invités à revivre l’expérience sonore et visuelle de cet invraisemblable spectacle, au cours de la projection du clip vidéo réalisé à cette occasion.

L’occasion également de rencontrer les principaux protagnistes de cette aventure musicale : Mino Malan, le compositeur et chef d’orchestre de la Compagnie La Machine, ainsi que Dominique Deluze et Sylvain Luini, les réalisateurs du clip.

Halle Percute

Samedi 25 et dimanche 26 mai de 10h à 18h, avec Mino Malan et Sébastien Gisbert

Le temps d’un week-end, les percussionnistes de l’école de musique de l’Association Artistique des Cheminots de Toulouse (AACT) investissent la Halle de La Machine.

Marimbas, tambours, percussions asiatiques ou machines de la Symphonie mécanique : les musiciens manieront tous les instruments pour rythmer en musique les Machines de Snow Wind and Fire, et autres petites et grandes mécaniques…

Halle de la Machine 3 Avenue de l'Aérodrome de Montaudran, 31400 Toulouse, France

