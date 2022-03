Un printemps japonais à Ground Control Ground Control, 26 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 26 mars 2022 au dimanche 27 mars 2022 :

gratuit

Pour célébrer le printemps, le Ground Control se transforme le temps d’un week-end en immense food court japonais ! Rendez-vous à Ground Control le week-end du 26 et 27 mars pour un évenement 100% Japon.

Démonstrations pour tous les goûts, village d’artisanat japonais, dégustation de Bento avec Hanabi, vins natures et cocktails au saké, concerts, soirée soul train funk japonais, un mix inédit pour deux jours de déconnexion et de découvertes.

Et cerise sur le cerisier, tous les corners et comptoirs food se mettront eux aussi aux couleurs du printemps japonais.

Et à Ground Control, on n’a pas de cerisiers mais on a des pommiers en fleurs qui sont pas mal non plus tu verras, tu pourras dire que tu as pratiqué le Ohanami c’est bien mieux que juste boire un verre en terrasse.

Ohamani ou « la contemplation des fleurs » est une tradition qui consiste à se retrouver entre amis sous les cerisiers pour boire un verre, prendre des photos et passer un bon moment.

PROGRAMMATION

SAMEDI 26

Village artisanal japonais

12h – 18h : Halle Événementielle

Vêtements, objets, peinture à l’encre de chine, accessoires, poteries japonaises…

Atelier : confection d’un kimekomi et initiation au tissage japonais

15h – 16h30 : Pas Perdus

Tournoi de “Twin It ! Japan”

À partir de 18h : Multivers

Démonstrations de Kendo, Iaido, Jodo (arts martiaux)

18h – 19h : Charolais Club



Danse traditionnelle Eisa en déambulation

19h15-19h45 : Halle Événementielle

Apero Soul Train Funk spécial Japon

21h15 – 00h30 : Charolais Club

Dimanche 27

Atelier mochis avec Agatto

15h – 16h15 – Décanteur

Atelier : confection d’un kimekomi et initiation au tissage japonais

15h – 16h30 – Pas Perdus

Tournoi Magic – Kamigawa : La dynastie Néon – Format paquet scellé Troll à deux têtes

à partir de 16h : Multivers

Démonstrations de Jodo, Iaido et Kendo (arts martiaux)

17h – 18h : Charolais Club



Concert de Folk Song japonaise années 60’s par le Showa Folk Guitare Club

Ground Control 81, rue du Charolais Paris 75012

Contact : https://www.groundcontrolparis.com/project/un-printemps-japonais/

©Guillaume Bontemps/Ville de Paris