Un printemps des créateurs au coeur du Marais Halle des Blancs Manteaux, 9 juin 2023, Paris.

Du vendredi 09 juin 2023 au dimanche 11 juin 2023 :

dimanche

de 11h00 à 19h00

samedi

de 10h00 à 20h00

vendredi

de 12h00 à 18h30

.Tout public. gratuit

Le Lions Club Paris Ile de la Cité organise avec le soutien de la Mairie de Paris Centre son premier Printemps des créateurs

Un événement doublement placé sous le signe de la création ! Au cœur des stands de ses exposants, il accueillera en effet plus de 400 œuvres pleines d’imagination et de rêves, réalisées par de jeunes patients grâce à l’association « Nous On Crée » (NOC), école d’art à l’hôpital pour enfants et adolescents atteints de maladies graves. Parmi elles, le cancer infantile, cause au service de laquelle le Lionisme est particulièrement engagé.

Ce Printemps des Créateurs n’en sera pas moins joyeux, festif et riche en surprises pour le public qui pourra à la fois visiter une exposition, faire provision de cadeaux originaux pour petits et grands, et être un véritable acteur de l’événement. Comment ? Rendez-vous sur place pour le savoir !

Les sommes recueillies par le Lions Club Paris Ile de la Cité dans le cadre de l’organisation de cet événement seront versées en totalité à l’association NOC.

Halle des Blancs Manteaux 48 rue Vieille du Temple 75004 Paris

Contact : 0689918282 v.liegard.lcpic@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100066273202173 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066273202173

LC PIC