"Un printemps Béarnais" – Cants biarnès e musica trad Jurançon

Pyrénées-Atlantiques

30 avril 2022, Atelier du neez 700 Avenue du 18 Juin 1940 Jurançon

2022-04-30 21:00:00

Avec le printemps, de nouveaux chants polyphoniques et des musiques béarnaises sont nés !! Venez les découvrir le 30 Avril à 21h à l'atelier du Neez à Jurançon avec Los de l'Ouzom, les chanteurs du Faget, le groupe de musique trad de l'ANTM et En Daban. Et venez chanter avec nous !

Atelier du neez 700 Avenue du 18 Juin 1940 Jurançon

