Un Prévu Bizanos, 9 avril 2022, Bizanos.

Un Prévu Episcènes 6 Rue René Olivier Bizanos

2022-04-09 – 2022-04-09 Episcènes 6 Rue René Olivier

Bizanos Pyrénées-Atlantiques Bizanos

12 12 EUR “Un Prévu” est un projet porté par la Compagnie de l’Ange Ingénu coproduite par les Episcènes. Venez découvrir ce premier spectacle défendu par un jeune auteur et des comédiennes avec audace et générosité. Une histoire prenante où des personnages attachants devront affronter et vaincre le harcèlement dont ils sont victimes. Une jeunesse qui choisit de dépasser le quotidien parfois sombre d’une scolarité transformée en arène. Une ode à la résilience porteuse d’espoir et non dénuée d’autodérision. A ne pas manquer.

Attention jauge limitée ! Merci de votre soutien.

Ouverture du café-théâtre à 19h.

Début du spectacle à 20h30.

+33 5 59 87 18 36

Episcènes

Episcènes 6 Rue René Olivier Bizanos

