Un Poyo Rojo Noyon, 20 septembre 2021, Noyon.

Un Poyo Rojo 2021-09-20 20:30:00 – 2021-09-20

Noyon 60400

0 0 Théâtre gestuel / De Hermès Gaido

Dès 12 ans

Dans ce vestiaire, sorte d’arène, on explore les relations humaines de la séduction à l’animalité avec une bonne dose d’humour et de performance physique. Rivalité sportive ? Amitié virile ? Deux athlètes se défient, s’attrapent, jouent d’acrobaties… De la lutte à l’enlacement, il n’y a qu’un geste… Gags minutieusement chorégraphiés et énergie folle, Un Poyo Rojo offre de savoureux moments d’impros et c’est un régal !

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=G1eThydQfG4

