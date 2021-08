Ingré Espace Lionel Boutrouche Ingré, Loiret Un Poyo Rojo Espace Lionel Boutrouche Ingré Catégories d’évènement: Ingré

**Un corps à corps comico-athlétique venu d’Argentine.** Dans des vestiaires de sportifs mâles, deux types se livrent à un ballet hilarant. Deux coqs avant la bataille. Pas un mot, pas de musique. Des regards, une petite radio… Un Poyo Rojo, c’est une expérience sensorielle étonnante : compétition sportive, combat de coqs, danse, théâtre, acrobatie, percussion, clown… ? Un peu tout ça à la fois ! A partir du mouvement, de l’action, et sans un mot prononcé, ils proposent, avec humour et une énergie intense, d’expérimenter les différentes façons d’entrer en contact et de créer une relation. Laissant aux spectateurs toute latitude d’interprétation…

