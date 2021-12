Un poyo rojo – Alfonso Barón & Luciano Rosso Salle Jean-Favre, 15 janvier 2022, Langres.

Un poyo rojo – Alfonso Barón & Luciano Rosso

Salle Jean-Favre, le samedi 15 janvier 2022 à 20:30

### Un poyo rojo – Alfonso Barón & Luciano Rosso Dans le vestiaire d’une salle de sport, tels de jeunes coqs, deux hommes se toisent, se jugent, s’affrontent et s’empoignent… Rivalité sportive ? Amitié virile ? Drague ? De la lutte à l’enlacement, il n’y a qu’un geste… A partir du mouvement et sans un mot prononcé, ils proposent, avec humour et énergie un pas de deux entre virilité et séduction, qui tient autant du mime et de l’acrobatie que de la danse. Un « théâtre physique » jubilatoire qui associe fraîcheur divertissante et exploits techniques des deux artistes. ### Tinta’bar Le Tinta’bar ouvre ses portes dès 19h dans le hall de la Salle Jean-Favre. Formule repas à 7€, boissons non comprises. Les réservations sont indispensables **Ouverture de la billetterie : lundi 3 janvier 2022.**

Plein tarif: 17€ • Adhérents, groupes (+de 8pers): 11€ • Scolaires, demandeurs d’emploi : 8€

Spectacle dans la cadre de la soirée « En attendant Tinta’mars »

Salle Jean-Favre Rue de la Salle Jean-Favre 52200 Langres Langres Haute-Marne



