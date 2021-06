Un pour tous, tous pour Meung ! Meung-sur-Loire, 21 août 2021-21 août 2021, Meung-sur-Loire.

Un pour tous, tous pour Meung ! 2021-08-21 10:00:00 – 2021-08-22 19:00:00

Meung-sur-Loire Loiret

Un pour tous, tous pour Meung !

Retrouvez d’Artagnan et ses mousquetaires pour les spectacles de capes et d’épées !

Rendez-vous à 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 (durée du spectacle : 30mn)

Sous réserve des autorisations gouvernementales

info@chateau-de-meung.com +33 2 38 44 36 47 http://www.chateau-de-meung.com/

OT TDVL

dernière mise à jour : 2021-06-16 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE