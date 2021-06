Meung-sur-Loire Château de Meung sur Loire Loiret, Meung-sur-Loire Un pour tous, tous pour Meung ! Château de Meung sur Loire Meung-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Samedi 21 et dimanche 22 août

**Samedi 21 et dimanche 22 août – de 10h à 19h** Retrouvez d’Artagnan et ses mousquetaires pour les spectacles de capes et d’épées ! Rendez-vous à 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 (durée du spectacle : 30mn)

Plein tarif : 9,50 € Tarif réduit : 8 € (étudiants jusqu’à 25 ans, chômeurs, handicapés – sur présentation de justificatif) Tarif enfant : 6 € (de 5 à 15 ans) Gratuit pour les – de 5 ans

Un spectacle haut en couleur ! Château de Meung sur Loire 16, place du Martroi Meung sur Loire Meung-sur-Loire Loiret

2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T19:00:00;2021-08-22T10:00:00 2021-08-22T19:00:00

