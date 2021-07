Coullons Coullons Coullons Un pour tous, moi d’abord ! Coullons Coullons Catégorie d’évènement: Coullons

Coullons, le samedi 24 juillet à 18:00

Ces mousquetaires-là touchent et retouchent la célèbre aventure romanesque avec des points de vue altruistes, qui à la fin de l'envoi, font mouche. Alexandre Dumas aurait acclamé ces spécialistes du genre, capables d'endosser tous les rôles et de livrer une version scénique inédite d'une des plus grandes œuvres de la littérature française. Comédiens, acrobates et escrimeurs vous embarquent dans une narration audacieuse et enjouée. Dans la cour élémentaire de l'école de Coullons, à partir de 18h, spectacle sur les Mousquetaires.

2021-07-24T18:00:00 2021-07-24T20:00:00

