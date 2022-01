Un portrait d’abbé au musée ! Musée d’art et d’archéologie de Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Saône-et-Loire

Un portrait d’abbé au musée ! Musée d’art et d’archéologie de Cluny, 18 décembre 2021, Cluny. Un portrait d’abbé au musée !

du samedi 18 décembre 2021 au jeudi 31 mars à Musée d’art et d’archéologie de Cluny

Grâce au généreux dépôt du musée des Beaux-Arts de Dijon, le portrait de Henri Oswald de La Tour d’Auvergne, devenu le 56ème abbé de l’abbaye de Cluny en 1716, s’expose au musée d’art et d’archéologie de Cluny (9h30 à 17h).

Droit d’entrée habituel du musée

Une exposition dossier à découvrir jusqu’au 31 mars 2022. Musée d’art et d’archéologie de Cluny 71250 Cluny Cluny Saône-et-Loire

