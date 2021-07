Limay Médiathèque municipale Limay, Yvelines Un pont vers le passé Médiathèque municipale Limay Catégories d’évènement: Limay

Collecte d’archives personnelles : si vous avez des documents, des photographies, des textes, des dessins…concernant le vieux pont de Limay, apportez les à la médiathèque, ils seront scannés et vous participerez ainsi à un diaporama sur le patrimoine de la ville, qui sera projeté sur l’écran d’accueil. Vos archives peuvent également, si vous le souhaitez, être exposées sous vitrine à partir du mois de septembre.

Entrée libre aux heures d’ouverture, tout public

