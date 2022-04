Un pont vers l’Angleterre : exposition photos D-day et Traversées Lion-sur-Mer, 4 juin 2022, Lion-sur-Mer.

Un pont vers l’Angleterre : exposition photos D-day et Traversées sur le boulevard maritime à Lion sur mer près des stèles commémoratives Lion-sur-Mer

2022-06-04 – 2022-08-19 sur le boulevard maritime à Lion sur mer près des stèles commémoratives

Lion-sur-Mer Calvados

En exclusivité sur le front de mer de Lion et durant tout l’été 2022, le photographe Olivier Gherrak, exposera une vingtaine de reproductions de ses œuvres. Son thème “D-day”, revisite des lieux évocateurs du débarquement.

Sa collection intitulée “Traversées” est un condensé, en couleur ou en noir et blanc, de rencontres anonymes et éphémères, d’impressions et d’ambiances matinales sur le Ferry qui relie Ouistreham à Portsmouth. Un hommage artistique à découvrir sur la digue de Lion sur mer pour célébrer les liens qui unissent l’Angleterre et la Normandie.

dernière mise à jour : 2022-04-13 par