UN PONT TROP PRÈS THEATRE MUNICIPAL Muret, samedi 27 avril 2024.

Un « Suicide, mode d’emploi » cocasse et élégantC’est la nuit. Une jeune femme, Emmanuelle, s’apprête à se suicider en sautant d’un pont. Soudain, un homme l’interpelle. C’est Guillaume. Curieusement, il est sur ce pont avec la même intention…Après quelques politesses (« Après vous, je vous en prie. »), timidement d’abord, le dialogue s’engage. Les questions fusent : « Ont-ils choisi le meilleur moyen pour se suicider ? Quelles sont donc ces raisons pour vouloir en finir ? »Triste comédie ? Tragédie comique ?Identité de dessein, identité de destin, une complicité naît bien sûr… Et l’occasion d’explorer la vie de l’autre en un jeu de miroirs, parfois déformés ou déformants.S’empêcheront-ils de sauter l’un l’autre ? Et comment ? Et qu’est-ce qui pourrait bien venir mettre ici son grain de sel (ou de sable) ?Production : Compagnie La Belle EquipeAuteur : Nicolas DuboisMise en scène : Guillaume DestremAvec : Guillaume Destrem, Christel Wallois, Eliott LobrotDurée : 1h25 – A partir de 15 ans.Infos pratiques :•Ouverture du théâtre de 19h00 à 23h00.•Petite restauration et boissons disponibles à l’étage du théâtre (avant et après la représentation).•Accueil en salle 20 minutes avant le début des représentations.•Un parking souterrain surveillé est à votre disposition à proximité du théâtre, sous les Allées Niel.•Accès PMR : des places sont réservées, nous conseillons aux PMR de se signaler au moment de la réservation afin de leur réserver le meilleur accueil.

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:30

THEATRE MUNICIPAL PLACE LEON BLUM 31600 Muret 31