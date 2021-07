Limay Médiathèque municipale Limay, Yvelines Un pont entre vous Médiathèque municipale Limay Catégories d’évènement: Limay

Yvelines

Un pont entre vous

du mercredi 7 juillet au samedi 31 juillet à Médiathèque municipale

Venez participer au jeu du cadavre exquis : écrivez un texte et cachez en une partie…la personne suivante doit continuer la phrase.

Entrée libre aux heures d’ouverture, tout public

un atelier d’écriture participatif sur le thème du cadavre exquis Médiathèque municipale 8 avenue du Président Wilson 78520 Limay Limay Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T17:30:00;2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T17:30:00;2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T12:30:00;2021-07-09T14:00:00 2021-07-09T17:30:00;2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T12:30:00;2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T17:00:00;2021-07-13T14:00:00 2021-07-13T17:30:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T17:30:00;2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T17:30:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T12:30:00;2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T17:30:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T12:30:00;2021-07-17T14:00:00 2021-07-17T17:00:00;2021-07-20T14:00:00 2021-07-20T17:30:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T17:30:00;2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T17:30:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T12:30:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T17:30:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T12:30:00;2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T17:00:00;2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T17:30:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T17:30:00;2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T17:30:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T12:30:00;2021-07-30T14:00:00 2021-07-30T17:30:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T12:30:00;2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T17:00:00

