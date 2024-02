UN PONT AU-DESSUS DE L’OCÉAN – FRANCIS FOURCOU Saint-Chély-d’Apcher, mercredi 6 mars 2024.

UN PONT AU-DESSUS DE L’OCÉAN – FRANCIS FOURCOU Saint-Chély-d’Apcher Lozère

L’incroyable destinée qui a fait se rencontrer des Occitans aux Amérindiens Osages d’Amérique.

En 1827, six d’entre eux débarquent en France pour être reçus de foire en foire, leur exotisme attirant les foules. Abandonnés à leur sort, ils trouveron…

L’incroyable destinée qui a fait se rencontrer des Occitans aux Amérindiens Osages d’Amérique.

En 1827, six d’entre eux débarquent en France pour être reçus de foire en foire, leur exotisme attirant les foules. Abandonnés à leur sort, ils trouveront refuge à Montauban où la population solidaire financera leur voyage retour. Ce film montre aussi leur combat actuel et commun pour préserver les langues et traditions culturelles Occitanes et Osages. Film tourné en Occitanie (Montauban, Montségur…) et sur l’Aubrac Roc des loups, Marchastel, lac de Born avec Alexandre Raymon (éleveur), Sandra Hurtado et Gérard Zuchetto (musiciens). 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 20:30:00

fin : 2024-03-06

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

L’événement UN PONT AU-DESSUS DE L’OCÉAN – FRANCIS FOURCOU Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2024-02-23 par 48 OT Margeride en Gevaudan